Вашингтон, 18 октября, 2018, 11:21 — ИА Регнум. Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан третьей звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 18 октября сообщается на сайте лиги.

Zastavki.com Шайба

Овечкин отметился двумя заброшенными шайбами в мате с «Нью-Йорк Рейнджерс», что позволило «Кэпиталз» победить в овертайме со счётом 4:3.

Второй звездой признан нападающий «Калгари Флэймз» Михаэль Фролик, который отправил две шайбы в ворота «Бостон Брюинз» (5:2).

Лучшим игроком дня стал вратарь «Анахайм Дакс» Джон Гибсон, который отразил 34 из 35 бросков в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:1).

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