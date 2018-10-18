Сочи, Краснодарский край, 18 октября, 2018, 11:07 — ИА Регнум. Криптовалютная лихорадка в России начинает сходить на нет, заявила 18 октября глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на форуме инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2018 в Сочи.

Криптовалюта. Биткоин

«Мы проводим форум в четвертый раз. И за это время успела разгореться настоящая криптовалютная лихорадка, которая, к счастью, на наш взгляд, начинает сходить на нет», — заявила Набиуллина.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам генерального директора Национального агентства финансовых исследований Гузелии Имаевой, тема криптовалют в России стала фактически огромным информационным пузырем, поскольку упоминание этой темы в СМИ за год увеличилось в 200 раз.

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