Каркасон, Франция, 18 октября, 2018, 11:06 — ИА Регнум. Наводнение во Франции, в результате которого погибли 14 человек и 75 — ранены, затронуло 126 муниципалитета в департаменте Од, сообщает Journal officiel.

Сергей Святославский. Наводнение. 1900-1903

Согласно изданию, 126 муниципалитета были официально признаны пострадавшими от стихийного бедствия. Это позволит пострадавшим жителям быстро получить страховые выплаты в режиме «стихийных бедствий», обещанных премьер-министром Франции Эдуардом Филиппом 15 октября 2018 года.

Наводнение стало одним из самых смертоносных погодных явлений за последние десять лет, произошедших во Франции.

«Президент Эммануэль Макрон отправится в Од как можно скорее», — заявили в Елисейском дворце.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате наводнения во Франции шесть человек погибли в Трибе, трое — в Виллардоннеле, двое — в Вильялье, один в Каркассоне и один в Сен-Куате д'Оде.