Санкт-Петербург, 18 октября, 2018, 12:17 — ИА Регнум. Издательство «Манн, Иванов и Фербер» выпустило комикс Серены Бласко «Детектив Энола Холмс. Двойное исчезновение». История учит юных читателей анализировать ситуацию, обращать внимание на детали и никогда не сдаваться.

Фото предоставлено издательством «МИФ» Комикс «Детектив Энола Холмс. Двойное исчезновение»: «Рано или поздно мы найдём ответы»

Фото предоставлено издательством «МИФ» Комикс «Детектив Энола Холмс. Двойное исчезновение». Томительное ожидание

Комикс рассказывает историю 14-летней Энолы Холмс, мать которой пропала в день рождения дочери. Девочка решает обратиться за помощью к своим знаменитым братьям — Шерлоку и Майкрофту, однако те уверены, что женщины просто сбежала, прихватив с собой большую сумму денег. Тогда Энола начинает собственное расследование и постепенно разгадывает зашифрованные послания матери, которые вовлекают девочку в таинственное исчезновение юного виконта.

Фото предоставлено издательством «МИФ» Комикс «Детектив Энола Холмс. Двойное исчезновение»: «Шерлок — идеальный персонаж для книги»

На каждой странице комикса представлены различные секретные шифры и головоломки, которые читатель может отгадывать вместе с главной героиней, тренируя свои дедуктивные навыки. Вскоре издательство МИФ выпустит также вторую часть приключений Энолы Холмс — «Дело леди Алистер».