Токио, 18 октября, 2018, 10:44 — ИА Регнум. Студия Future of Life, являющаяся подразделением компании Panasonic, создала необычное устройство, позволяющее людям, работающим в шумных офисах, меньше отвлекаться от своих задач. Об изобретении 17 октября рассказал портал The Verge.

Цитата из видео «集中力を高めるウェアラブル端末「WEAR SPACE」» (Channel Panasonic — Official) Устройство для фокусировки Panasonic

Согласно замыслу разработчиков, устройство под названием Wear Space ограничивает периферийное зрение человека, приглушает звуки (можно включить музыку) и создаёт «психологическое личное пространство». Отмечается, что при этом человек, одевший его, как бы сообщает другим людям, что он занят и беспокоить его не стоит.

Пока что Wear Space не является официальным продуктом Panasonic, производитель запустил краундфандинговую кампанию, с её помощью он надеется привлечь в проект инвестиции в размере около $133 млн.

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«Когда кто-то носит Wear Space, вы можете ясно видеть, что пользователь хочет сосредоточиться. Мы считаем, что это очень важно», — сказал представитель команды разработчиков Кан Хваянг.

Напомним, компания Panasonic ранее показала прототип Wear Space на выставке South by Southwest, которая ежегодно проходит в США.