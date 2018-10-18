Лондон, 18 октября, 2018, 10:41 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй готова продлить переходный период после Brexit, сообщает 18 октября Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

Главы Евросоюза во время переговоров об условии выхода Соединенного Королевства из содружества подняли вопрос относительно сроков переходного периода. Они настаивают на том, чтобы Лондон сохранил правила ЕС еще один год, после размежевания.

Напомним, в конце марта 2019 года Великобритания покинет Европейский союз, к этому времени должны быть сформулированы условия на которых состоится этот процесс. Будет ли он «мягким» или «жестким» зависит от способности политиков идти на компромисс.