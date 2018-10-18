Керчь, Крым, 18 октября, 2018, 10:34 — ИА Регнум. Пострадавшие в результате нападения в Керченском политехническом колледже находятся в фазе острой реакции на пережитый стресс. Об этом сообщил главный внештатный психиатр Министерства здравоохранения России, доктор медицинских наук Зураб Кекелидзе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Траур

По словам эксперта, в подобных ситуациях состояние всегда одинаковое — «это острая реакция на стресс».

«Она (реакция) бывает двух видов, первая — только психологическая, когда стресс связан с каким-то страхом или ситуацией, а вторая еще осложняется физическим компонентом», — цитирует слова Кекелидзе ТАСС.

Также главный внештатный психиатр Минздрава РФ подчеркнул, что специалисты под руководством главы ведомства Вероники Скворцовой выработали план в том числе по оказанию психологической помощи пострадавшим как в Керчи, так и в тех городах, куда часть людей будет эвакуирована.

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Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября прибывшая в Керчь министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова рассказала, что после взрыва в колледже в стационарах остаются 44 человека. Состояние тяжелых пострадавших удалось стабилизировать. Все они и их родственники получают психологическую помощь.

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