Москва, 18 октября, 2018, 10:20 — ИА Регнум. Российская делегация обязательно посетит парижский форум к 100-летию окончания Первой мировой войны. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью RT France, Paris Match и Le Figaro.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Организаторы направили России приглашение на торжества, посвященные 100-летию окончания Первой мировой войны, и российские представители на форуме будут обязательно. Однако повестка форума пока не известна, отметил министр.

В Москве безусловно, с интересом ожидают, как мероприятие будет организовано и воспринято европейской общественностью. Мировые процессы говорят о том, что назрели вопросы, в том числе для обсуждения на Парижском форуме мира, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Лавров заявил также, что Москва не может всерьез воспринимать обвинения в свой адрес, вброшенные через западные СМИ. Россию обвиняют «во всех смертных грехах», например, в хакерских атаках, не задействуя при этом правовые нормы, отметил он.

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