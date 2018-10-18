Барнаул, 18 октября, 2018, 10:17 — ИА Регнум. Возможные направления работы по созданию комфортной городской среды в Барнауле представил на встрече делегации Алтайского края с представителями госкорпорации Ростех ректор Алтайского государственного технического университета (АлтГТУ) им. И.И. Ползунова Андрей Марков. Об этом 18 октября сообщает пресс-служба вуза.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Барнаул. Парк Центрального района

На встрече в Москве Марков сообщил, что на предприятиях региона созданы профильные кафедры АлтГТУ, проводятся научные исследования, внедряются изобретения в сфере IT, энергосбережения, строительства. Говоря о создании комфортной среды в Барнауле, он привел пример в области энергосбережения и работу с альтернативными источниками энергии.

«Совместно с итальянским университетом Тренто мы инициировали научно-исследовательский проект по строительству экспериментального энергоэффективного дома на территории Алтайского края», — сказал он.

Сейчас, по словам ректора, требуется построение автоматического ситуационного центра, который сконцентрирует все данные Алтайского края и позволит оперативно принимать управленческие решения, например, по устранению последствий чрезвычайных ситуаций.

«Без применения информационных технологий и интеллектуальных систем, без применения современных датчиков, камер аналитики решить эту задачу просто будет невозможно, — сказал Марков. — Наш университет ведет проекты по интеллектуальному освещению, когда в зависимости от интенсивности дневного света мы можем контролировать яркость осветительных приборов».

Он добавил, что факультет энергомашиностроения и автомобильного транспорта занимается проектами, направленными на интеллектуальное перераспределение транспортных потоков города и их контролем и слежением за состоянием дорожного движения.

По сообщениям в местных СМИ, результатом встречи в Москве стало подписание соглашения губернатором Алтайского края Виктором Томенко и индустриальным директором радиоэлектронного кластера госкорпорации Ростех Сергеем Сахненко. В соответствии с документом, госкорпорация будет содействовать Алтайскому краю в развитии цифровой экономики и внедрении технологий «Умного города».

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