Лос-Анджелес, США, 18 октября, 2018, 10:09 — ИА Регнум. Энтони Рэпп высказался по поводу сексуального скандала, в котором в октябре 2018 года оказался он и Кевин Спейси. Слова Рэппа 17 октября передал портал IndieWire.

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«Мы все чувствовали, что ничто не могло коснуться этих людей, — сказал Рэпп, отметив, что такие как он чувствовали себя бессильными по отношению к фигурам величины Спейси.

Актёр добавил: он надеется на то, что после произошедшего Спейси сможет сохранить свою «целостность». Инициатор одного из самых громких секс-скандалов последнего времени также сообщил, что его очень расстроила новость о решении Netflix закрыть сериал «Карточный домик», поскольку над этим проектом работали множество человек. Но когда Рэпп узнал, что компания снимет финальный сезон шоу без Спейси, то почувствовал облегчение.

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Напомним, Энтони Рэпп был первым, кто публично обвинил Спейси в сексуальных домогательствах, это произошло в октябре 2017 года. Он заявил, что актёр приставал к нему в 1986 году когда Рэппу было всего 14 лет. Кевину Спейси на тот момент исполнилось 26 лет.