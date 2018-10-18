Эр-Рияд, 18 октября, 2018, 09:59 — ИА Регнум. В столице Саудовской Аравии при подозрительных обстоятельствах погиб один из подозреваемых в убийстве оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги, лейтенант королевских ВВС Мешале Сааде Эль Бостани. Об этом пишет турецкая газета Yeni Şafak.

Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР «Меня терзают смутные сомнения»

По сведениям издания, погибший в дорожно-транспортном происшествии в Эр-Рияде Бостани был одним из членов группы из 15 человек, которая на частном самолете прибыла в Стамбул 2 октября для похищения и убийства Хашогги. В настоящее время более подробной информации по инциденту нет.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее разведывательные службы США выяснили, что к убийству оппозиционного сирийского журналиста Джамаля Хашогги якобы может быть причастен наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.

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