Иваново, 18 октября, 2018, 09:54 — ИА Регнум. В Иванове завершается второй этап ремонта автодороги по улице Станкостроителей. Дорога должна стать частью западного обхода города и связать два основных направления въезда-выезда из города — Ярославское и Московское, сообщили ИА REGNUM в пресс-центре администрации города.

Пресс-центр администрации Иванова Ремонт на улице Станкостроителей близится к завершению

Капитальный ремонт улицы Станкостроителей на участке от полигона ТБО ООО «Чистое поле» до улицы 13-й Березниковской начался в августе этого года. Общая протяженность нового участка составит 1,3 км. Дорога строится по современным технологиям с применением гранитной крошки с щебеночно-мастичным асфальтобетонным покрытием. После реконструкции здесь откроется трехполосная дорога с асфальтобетонным покрытием.

К данному моменту дорожное полотно уложено на 85%, уже в ноябре дорога будет открыта для движения транспорта. Также выполнены работы по устройству ливневой канализации, укладке резервных футляров под электросети. Продолжаются работы по устройству тротуаров и перекрестка с ул. 13-й Березниковской. Так же запланировано строительство линии наружного освещения, установке дорожных знаков и нанесению дорожной разметки.

Решение о начале реконструкции улицы Станкостроителей было принято главой города Владимиром Шарыповым в 2017 году. Дорога должна стать частью западного обхода областного центра, связав два основных направления въезда-выезда из города — Ярославское и Московское. Это позволит в итоге разгрузить основные и периферийные дороги от большегрузного транспорта и продлить сохранность городских дорог. В настоящее время ведется проектирование третьего этапа реконструкции автодороги на участке ул. 13-й Березниковской до ул. Суздальской протяженностью около 1700 м.