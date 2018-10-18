Москва, 18 октября, 2018, 12:35 — ИА Регнум. В городе Боровске Калужской области нарастает скандал, связанный с очередным уничтожением объектов исторического наследия. Министерство культуры РФ, губернатор области Анатолий Артамонов и глава города Михаил Климов выступили единым фронтом вопреки воле местных жителей и общественных деятелей, которые безрезультатно пытаются защитить памятники архитектуры от произвола властей. Под снос попал весь исторический центр и самые лучшие дома города. В Минкульте уверяют, что смогут придать городу статус исторического поселения в конце 2019 года, однако горожане уверены, что к тому моменту ничего исторического в городе уже не останется.

Фото старого Боровска

Большая часть этих зданий построена в XIX и начале XX века — среди них купеческие дома, а также корпуса фабрики Ёжиковых, одной из главных достопримечательностей этих мест. Делается это под предлогом плохого состояния зданий — администрация города заявляет о намерениях восстановить снесённые дома с нуля. Как заявил градоначальник Боровска, «снесём, но построим лучше». Всего согласно постановлению «О ликвидации ветхого и аварийного жилья», подписанному главой администрации, в городе должны ликвидировать 17 зданий.

В настоящее время уже снесены два дома, один из которых обладал статусом заявленного памятника и его снос был запрещён федеральным законом. В ближайшее время планируется снести еще два здания, остальные же находятся в стадии подготовки к сносу. При этом в список попал даже дом, уже отреставрированный волонтёрами!

Местные жители выходят на пикеты против чиновничьего произвола, а также обратились в Минкультуры и Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК), которое, со своей стороны, направило соответствующие обращения к Минкультуры и местным властям

Однако в федеральном министерстве никаких мер до сих пор не принимают. Чиновники заверили, что смогут придать статус исторического поселения Боровску только к концу 2019 года — то есть когда все объекты исторического наследия будут уже снесены. Активисты убеждены, что никаких объективных причин откладывать такое решение нет.

Сам мэр города Михаил Климовуверяет, что своим решением администрация преследует цель дать возможность «людям достойно жить в комфортных условиях», по мере возможности сохраняя историческую среду города.

«То есть дать людям выбор: уезжать из Боровска с его красивыми старинными фасадами, за которыми нет никаких удобств, либо предоставить им альтернативу, построив новые дома, которые внешне будут соответствовать снесенным», — пояснил он.

По словам мэра, до недавнего момента выбора не было — лучшим предложением в городе был жилой фонд 1980-х годов постройки и старше.

«И молодые, активные люди вынуждены были уезжать из родного города, покупая квартиры в новостройках Обнинска, Балабаново. Администрацией города, основываясь на рекомендациях Градостроительного совета было принято решение: перед сносом домов провести замеры их фасадов, подготовить обмерные чертежи, по которым снесённые дома будут восстановлены», — сетует мэр.

Объяснил градоначальник и столь спешные сносы исторических зданий: «Ввиду наступления холодов и для того чтобы исключить возможность пребывания асоциальных элементов в расселенных домах, было принято решение об их сносе».

Тем не менее местные жители и общественники уверены, что за сносами скрывается обыкновенное недобросовестное «освоение» бюджетных средств. Как оказалось, городские власти получают деньги из бюджета на снос домов вместо их ремонта и технической модернизации.

Не вызывает никаких сомнений у большинства граждан сомнений и то, что восстановления аутентичного исторического облика города не последует в принципе, а если судить по опыту многих других «реконструкций», то наиболее удобные места в историческом центре наверняка заодно займут офисы и торговые объекты.

Места мало для новых домов? Зачем сносить старые дома — это историческая ценность. Если бы у Рима стояли такие же руководители, города Рима не было бы. Вы поймите, эти старые дома привлекают туристов и в будущем будут привлекать ещё больше. А не будет рабочих мест в городе, люди и так уедут, даже из новых домов.

Смешные доводы. Молодежь уезжает из-за того, что за старыми фасадами нет удобств!.. В старых домах могут поселиться асоциальные элементы… Да-да, поэтому любой старинный дом можно снести? Молодёжь уезжает прежде всего из-за того, что нет рабочих мест и нет заботы о ней. Асоциальные элементы и без этих домов как-то живут.

Непоправимый урон, который вы собираетесь нанести историческому облику Боровска, никакие новоделы никогда не компенсируют. Да и не будет их, и вы это прекрасно знаете. Отсутствие «удобств» слишком слабый аргумент для сноса исторических домов.

С ужасом читаю о планах разрушения Боровска. Бывала там не один раз — очень милый уютный городок, который лично я выделяю из всей череды его соседей. Глупая идея. Если реализовать все эти планы, то это будет просто, извините, провинциальная дыра и ничего больше.

По мнению председателя совета московского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Евгения Соседова, если чиновники не остановятся, в считанные дни древний русский город будет фактически стёрт с лица земли.

«Этого не успел сделать Гитлер, но министр Мединский, губернатор Артамонов и глава города Климов справляются. Жители выходят на пикеты. В это время Минкультуры РФ вместо жёсткой реакции заявляет, что сможет придать статус исторического поселения Боровску, которого он был лишен в 2010 году, только к концу 2019 года (!), когда от города ничего не останется», — указал Соседов.

«Ничто не мешает Минкульту вернуть этот статус Боровску и сотням других древних городов хоть завтра, не дожидаясь разработки никаких документов, но они будут ждать их полного уничтожения, а в это время осваивать деньги на разработку уже уничтоженного предмета охраны», — подчеркнул он.