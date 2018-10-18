Керчь, Крым, 18 октября, 2018, 09:48 — ИА Регнум. Официальный список погибших при атаке на политехнический колледж в Керчи опубликован 18 октября на сайте правительства Крыма.

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«Опубликован официальный список погибших в Керченском политехническом колледже. Информация предоставлена по состоянию на 4 часа утра 18 октября 2018 года», — говорится в сообщении.

В списке — 20 фамилий. Как сообщается, в числе погибших — 15 студентов, в том числе шесть несовершеннолетних, а также пять взрослых.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате стрельбы и взрыва в колледже Керчи 17 октября погибли 20 человек, более 50 получили ранения. СКР расследует уголовное дело. По данным следователей, подозреваемый — 18-летний студент того же колледжа Владислава Рослякова, тело которого было найдено в одном из помещений колледжа.

С 18 октября в Крыму и Севастополе объявлен трехдневный траур по погибшим.