Матарам, Индонезия, 18 октября, 2018, 09:50 — ИА Регнум. Тектоническое землетрясение в 4,8 по шкале Рихтера потрясло северную часть индонезийского острова Ломбок, 18 октября, сообщает Antaranews.

Микеле Каммарано. Землетрясение. Около 1900

Анализ Агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии показывает, что эпицентр землетрясения находится в море на расстоянии 21 км от Ломбока, на глубине 10 км.

Сообщается, что сейсмические волны ощущались в Матараме, столице острова Ломбок.

Стоит отметить, что землетрясения в 4−5 баллов считаются мелкими землетрясениями, которые не могут вызвать цунами.

Начальник метеорологической станции в Матараме Агус Рийанто призвал жителей Ломбока сохранять спокойствие и не подвергаться панике.

Напомним, этот соседний с Бали остров, расположенный на юге Индонезии, уже подвергался мощным землетрясениям 29 июля и 5 августа, в результате которых погибло больше 500 человек и сотни тысяч жителей лишились своих домов.