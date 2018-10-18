Сочи, Краснодарский край, 18 октября, 2018, 09:46 — ИА Регнум. Три человека были госпитализированы после пожара в частном доме в Сочи. Об этом 18 октября сообщает пресс-служба городского управления здравоохранения.

Цитата из х/ф «Прощание». Реж. Лариса Шепитько, Элем Климов. 1981. СССР Пожар в частном доме

Возгорание произошло в ночь на 18 октября на улице Политехнической. Пострадали двое взрослых и один подросток, медики оценивают их состояние как стабильное.

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы поздно вечером 17 октября. Ближе к полуночи возгорание ликвидировали. Его площадь составила 30 кв. м. К борьбе с огнем привлекли 17 человек и пять единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля пожар произошел в Сочи на территории незаконно возведенной постройки. Погибли десять человек, включая несовершеннолетних.

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