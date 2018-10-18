Новосибирск, 18 октября, 2018, 09:40 — ИА Регнум. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть озвучил кадровые изменения в городской администрации. На пресс-конференции сегодня, 18 октября, Локоть сообщил, что из мэрии увольняется начальник управления архитектурно-строительной инспекции Анатолий Мотыга, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Jake Bellucci Отставка

«Анатолий Иванович Мотыга написал заявление по собственному желанию об увольнении. У него за плечами богатая рабочая биография, значительную часть жизни он посвятил именно строительной отрасли Новосибирска, очень многое сделал, — сказал градоначальник. — У Анатолия Ивановича прямой, жёсткий характер, но именно эти черты позволяли отстаивать интересы развития города, не допускать, в том числе, точечной застройки. Наступает время, когда надо подумать о смене деятельности, об отдыхе, поэтому Анатолий Иванович принял такое решение».

Как пишет «Континент Сибирь», увольнение Мотыги некоторые наблюдающие за ситуацией новосибирцы связывали с разбирательством вокруг предполагаемого строительства бизнес-центра рядом с лицеем «Надежда Сибири» в Железнодорожном районе Новосибирска, где спилили деревья (на что обратили внимание представители новосибирской общественности).

Отметим, что управление архитектурно-строительной инспекции мэрии Новосибирска Анатолий Мотыга возглавлял с 2003 года.