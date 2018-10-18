Москва, 18 октября, 2018, 09:44 — ИА Регнум. «Дикая жизнь» (16+)

Цитата из к/ф «Дикая жизнь». реж Пол Дано. 2018. США Семья

Трудно вступать во взрослый мир, когда твоя семья у тебя на глазах трещит по швам. В душе даже самого воспитанного и сдержанного подростка кипят страсти и противоречия, а если пожар страстей бушует еще и вокруг…

Родители юного Джо в последнее время не ладят, и это еще мягко сказано. Отец в безуспешных попытках найти достойную работу становится лесным пожарным, мать, устав от скандалов и жизненных потрясений, изменяет ему с обеспеченным вдовцом. Джо наблюдает за метаниями взрослых цепким взглядом естествоиспытателя, но он вовсе не равнодушен и мечтает о том времени, когда все снова станет хорошо. Но для этого всем троим придется потрудиться и что-то понять о себе и друг о друге. И научиться прощению.

Режиссерский дебют актера Пола Дано получил признание критиков на престижном американском фестивале «Санданс». Фильм снят по одноименному роману лауреата Пулитцеровской премии Ричарда Форда.

«Закат» (16+)

Фильм венгерского режиссера Ласло Немеша переносит зрителя в Будапешт перед Первой мировой войной. Ирис Лейтер возвращается в родной город, чтобы устроиться на работу в шляпный магазин, который когда-то принадлежал ее родителям, но новый хозяин и слышать об этом не хочет. Чувствуя какую-то зловещую тайну, которая скрывается за такой враждебностью, Ирис начинает искать разгадку, одновременно пытаясь как-то устроить свою жизнь в большом мрачноватом городе со старинными готическими традициями, живущем, как и весь мир, в ожидании большой беды.

Фильм получил Премию международной ассоциации кинокритиков (ФИПРЕССИ) на Венецианском кинофестивале.

«Хэллоуин» (18+)

Не стоит думать, что настоящее зло можно упрятать за самыми надежными стенами, — приходит срок, и оно возвращается. Даже сорок лет спустя.

Серийный убийца Майкл Майерс, жестоко зарезавший в конце 70-х нескольких подростков, коротает пожизненное заключение в надежной клинике-тюрьме для опасных психопатов. Ему помогают вырваться на свободу — как выпускают из клетки зверя, чтобы поохотиться на него. Но у безумного убийцы в маске свои планы, он не хочет быть убитым, он, несмотря на груз лет, по-прежнему жаждет убивать — снова и снова.

Фильм режиссера Дэвида Гордона Грина является фантазией на тему знаменитой серии «ужастиков» о неуловимом маньяке Майкле Майерсе из городка Хэддэнфилд. Это не продолжение, а еще один вариант истории, рассказанный под чуть иным углом.

«Галвестон» (18+)

Порой даже у самых крутых парней все в жизни идет наперекосяк. Гангстер Рой Кэди катался в криминальном мире как сыр в масле, пока не перешел дорогу не любящим шутить ребятам. Его подставили, заказали и преследуют. Жизнь загнанной в угол крысы, спасающей свою шкуру, Рой вынужден вести не один, а со спутницей, с которой свела его судьба, — молоденькой «ночной бабочкой», которой тоже пришлось несладко. Что бы ни было у них в прошлом хорошего и дурного, в настоящем у них только проблемы и попытки отсрочить практически неизбежную смерть…

Фильм Мелани Лоран снят по роману Ника Пиццолатто.

«Лукас» (18+)

Жан-Клод Ван Дамм снова в деле! На сей раз его герой — мрачноватый агрессивный тип с темным прошлым, работающий вышибалой в ночном клубе. В одну злосчастную ночь Лукас задает трепку пьяному гостю, но наука оказывается слишком суровой, и клиент заканчивает вечеринку в морге. Лукас попадает за решетку, опека забирает его дочь — единственное родное существо и свет в окошке. Но надежда вернуть родительские права есть — нужно лишь выполнить смертельно опасное задание Интерпола.

Боевик с нестареющим душой кумиром в главной роли снял французский режиссер Жюльен Леклерк.

«Вечная жизнь Александра Христофорова»

Земная слава быстротечна… Когда-то он был подающим надежды и даже знаменитым артистом, а теперь вынужден потешать курортную публику, с трудом заталкивая погрузневшее тело в доспехи в слегка безумном развлекательном проекте исторической реконструкции «Вечная жизнь». Не в вечной, а в своей обыденной личной жизни Александр несчастлив, да и на работе его понизили (или наоборот, повысили?) до должности «Христа», не требующей физических нагрузок. Неудивительно, что бывшая звезда закладывает за воротник, да и характер его портится с каждым днем. Но принудительная запись в группу психотерапии оборачивается нежданным счастьем…

Главную роль в комедии режиссера Евгения Шелякина сыграл Алексей Гуськов.

«Примадонна»

Видеть цель, не замечать препятствий и верить в себя! Таков девиз не только ходящих сквозь стены чародеев, но и всех, кто хочет достичь успеха. Правда, если препятствием, которое не замечаешь, является полнейшее отсутствие у тебя таланта, успех может быть довольно сомнительным. Но Флоренс Дженкинс, самую худшую певицу в истории оперы, это никогда не смущало. Она попросту не понимала, что ее пение способно вызвать только смех, а кругленькая сумма, доставшаяся в наследство от отца, была весьма эффективным стенобитным орудием. Даже сцена знаменитого Карнеги Холл в Нью-Йорке покорилась примадонне! До последних дней Флоренс сопровождали музыка и двое мужчин, поддерживавших ее во всех чудачествах, — ее бессменный преданный управляющий Сен Клэр Бэйфилд и аккомпаниатор Косме Макмун.

В биографическом фильме Стивена Фрирза образ бездарной, но счастливой Флоренс воплотила великолепная Мэрил Стрип.

«Смоллфут»

Люди долгими зимними вечерами рассказывают истории о монстрах. Например, об обитающих в горах «снежных людях» — йети, бигфутах. Ну, а чем пугают свою малышню бигфуты? Правильно, «смолфутами», то есть нами. Ведь люди для них — точно такие же мифические существа, как и мы для них! Но однажды происходит эпохальное событие — молодому и любознательному йети удается доказать, что люди — это не фантастика. Чем же закончится этот «первый контакт»?

Веселый мультфильм поставил американский режиссер Кэри Киркпатрик.

«Ученик чудовища»

Это очень страшно для ребенка — остаться совершенно одному в большом городе. Еще страшнее — внезапно оказаться в другом причудливом мире, в учениках у странного существа, похожего на медведя-оборотня, который во что бы то ни стало хочет сделать из тебя мастера боевых искусств. Но сироте по имени Киюта деваться некуда. Порывистый и вспыльчивый человек-медведь Куматэцу не чужд большим амбициям, вот только ему не хватает терпения и мудрости. А Киюта слишком диковат и строптив для ученика. Этим двоим предстоит многому научиться друг у друга и повзрослеть. Времени у них не так уж и много — над миром монстров собирается гроза.

Аниме режиссера Момору Хосода удостоилось престижных наград в Японии.

«Тайна магазина игрушек»

Все знают, что по ночам обычные игрушки оживают! Вот и в этом магазине фарфоровые фигурки живут своей жизнью, когда их никто не видит. Они вместе уже долго — ведь игрушки без всякой хитрой электроники внутри не очень-то популярны. Время от времени кто-то из обитателей магазинчика исчезает — говорят, что это дело лап зловредных крыс, живущих в подземельях. Однажды в магазин попадает настоящее электронное чудо — маленький инопланетный робот, похожий на футбольный мяч. Вместе со своими новыми друзьями ему предстоит отправиться в полное опасностей путешествие в большой мир и разгадать зловещую тайну.

Увлекательный мультфильм снял китайский режиссер Гэри Ван.

«Лягушонок Риббит»

Герой мультика режиссера Чака Пауэрса, маленький лягушонок Риббит живет в джунглях, которые просто рай для его сородичей. Быть счастливым лягушонком ему не дает чувство, что он не такой, как другие. Риббит думал, думал и догадался, что на самом деле он — не лягушка, а заколдованный принц! Дело за малым — найти принцессу, которая его поцелует, но вот беда — все принцессы живут в мире людей! И Риббит отправляется в далекое и опасное путешествие…