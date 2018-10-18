Сахалинская область, 19 декабря, 2002, 17:40 — ИА Регнум. Инцидент произошел во время заседания в зале областного суда. Осужденный нанес себе поверхностные раны. Приехавшие по вызову работники скорой помощи констатировали у него два пореза на руке. На заседании, в областном суде, рассматривалась касационная жалоба пострадавшего.

В настоящее время он отбывет наказание, где и за что не сообщается. По словам врачей ранения, которые мужчина нанес сам себе, угрозы для жизни не представляют. Медицинские работники наложили ему асептическую повязку - закрыли рану, и направили в лечебное учреждение. Как осужденный пронес в зал суда режущий предмет остается только догадываться.