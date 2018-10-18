Москва, 18 октября, 2018, 09:32 — ИА Регнум. Прежде чем начинать переговоры между «астанинской группой» и «малой группой» по Сирии, следует вначале определить, на чем будет основан данный диалог, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом сообщает 18 октября RT.

Иван Шилов ИА REGNUM Сегрей Лавров

По словам главы внешнеполитического ведомства РФ, Москва не против консультаций «астанинской группы» по Сирии (в которую входят Россия, Турция и Иран), с «малой группой» (США, Великобритания, Франция, Иордания, Саудовская Аравия и Египет), однако «необходимо определить основы такого разговора».

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По словам главы российского МИД, основой такого разговора может быть только резолюция 2254 Совета Безопасности ООН, которая говорит о том, что устойчивое урегулирование нынешнего кризиса в Сирии может быть обеспечено только на основе осуществляемого самими сирийцами политического процесса, отвечающего законным чаяниям сирийского народа.

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