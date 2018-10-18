Москва, 18 октября, 2018, 09:28 — ИА Регнум. Российский бизнесмен Роман Абрамович решил пока не продавать на бирже принадлежащие ему 4% акций «Норильского никеля», поскольку планирует реализовать их на 30% дороже, сообщает 18 октября РБК со ссылкой на близкий к одному из акционеров источник.

Marina Lystseva Роман Абрамович

По данным издания, бизнесменов Абрамовича, Александра Абрамова и Александра Фролова, которым принадлежат 6,3% акций предприятия, устраивает их пакет, а перспективы новых санкций в отношении России их не пугают.

Напомним, ранее подконтрольная миллиардеру Владимиру Потанину компания «Интеррос» предложила выкупить у компании Crispian Абрамовича и Абрамова долю акций «Норникеля», компания UC Rusal, президентом которой является Олег Дерипаска, опротестовала возможную сделку в суде Лондона. В итоге право на сделку по продаже акций суд признал недействительным.

Ранее сообщалось, что право на продажу акций «Норникеля» Роман Абрамович получил в начале 2018 года, когда по условиям акционерного соглашения истёк срок запрета на продажу этого пакета.

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