Мариго, Франция, 18 октября, 2018, 09:33 — ИА Регнум. Юноша с Антильских островов, прославившийся благодаря совместному фото с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, вновь попал в полицейский участок, пишет газета El Mundo 17 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Эмманюэль Макрон

Сфотографировавшийся с президентом Рольф Флеминг был арестован на острове Сен-Мартен за хранение наркотиков. При аресте он оказал сопротивление полицейским.

Таким образом, Флеминг не последовал совету Макрона. 1 октября президент, узнав, что молодой человек только что отбыл длительный тюремный срок за кражу, порекомендовал ему оставить преступную жизнь ради матери, которая «заслуживает лучшего».

Фото Эмманюэля Макрона в компании двух молодых людей бандитского вида, показывающих неприличные жесты, вызвало полемику во Франции и негативно отразилось на имидже главы государства.