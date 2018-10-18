«Приятель» Эмманюэля Макрона с Антильских островов вновь угодил за решетку
Мариго, Франция, 18 октября, 2018, 09:33 — ИА Регнум. Юноша с Антильских островов, прославившийся благодаря совместному фото с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, вновь попал в полицейский участок, пишет газета El Mundo 17 октября.
Сфотографировавшийся с президентом Рольф Флеминг был арестован на острове Сен-Мартен за хранение наркотиков. При аресте он оказал сопротивление полицейским.
Таким образом, Флеминг не последовал совету Макрона. 1 октября президент, узнав, что молодой человек только что отбыл длительный тюремный срок за кражу, порекомендовал ему оставить преступную жизнь ради матери, которая «заслуживает лучшего».
Фото Эмманюэля Макрона в компании двух молодых людей бандитского вида, показывающих неприличные жесты, вызвало полемику во Франции и негативно отразилось на имидже главы государства.