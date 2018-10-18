Пермь, 18 октября, 2018, 09:23 — ИА Регнум. В Пермском крае проект бюджета на ближайшие три года (2019−2021 годы) предусматривает 106,6 млрд рублей на сферу образования. За этот период построят новые школы на 6, 1 тыс. детей, а также детские сады — на 1,5 тыс. мест, отметил губернатор Максим Решетников 18 октября, представляя проект бюджета депутатскому корпусу региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

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Расходы на образование из бюджета планируют в 2019 году увеличить на 7,2%: с 33,2 млрд рублей в 2018 году до 35,6 млрд рублей. Глава Прикамья обратил особое внимание на то, что приоритетом краевых властей является не только строительство новых, но и оснащение действующих объектов образования, а также повышение качества образовательных услуг в регионе. Увеличивается финансирование на ремонты и оснащение спортзалов, на строительство межшкольных стадионов.

Одной из важных задач является подключение школ к всемирной паутине. Планируется, что к 2021 году все они будут иметь доступ к высокоскоростному интернету. Так, в 2017 году доступ к интернету имело 128 школ (14,2%), 2018 году — 566 (63%), в 2019 году интернет будет в 719 школах (80%), а в 2020 году — 899 (100%).