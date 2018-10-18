Япония протестует, Монголия наращивает сотрудничество c РФ: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 18 октября, 2018, 11:00 — ИА Регнум.
- Россия нарастит военно-техническое сотрудничество с Монголией;
- Су-57 хотят превратить в боевой беспилотник;
- Япония из-за новых стрельб на Курилах выразила России протест;
- Большинство жителей Украины предпочитают телеканалы на русском;
- Дуров раскритиковал WhatsApp и Facebook.
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