Киев, 18 октября, 2018, 09:28 — ИА Регнум. В Киеве могут резко сократить количество маршруток, сообщают 18 октября «Украинские новости».

Norbert Aepli Маршрутный автобус. Киев

Согласно сообщению, депутаты Киевского горсовета разрабатывают городскую комплексную целевую программу развития транспортного обслуживания населения и обеспечения безопасности дорожного движения на 2019−2024 годы. Пока окончательных решений нет, однако уже есть предложения: например, сократить количество маршруток. Депутаты считают, что нужно избавиться от нелегальных маршруток, которых более 40% в городе, а также от устаревших автомобилей.

Отмечается, что отменять маршрутки совсем не планируется, их могут оставить для того, чтобы сохранить маршруты в некоторых частях города.

Напомним, ранее в Киеве подняли цены на проезд в общественном траспорте: с 12 рублей до 19 рублей в среднем.