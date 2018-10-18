Москва, 18 октября, 2018, 09:13 — ИА Регнум. Русская православная церковь не будет призвать таинств, совершённых украинскими неканоническими церковными структурами. Об этом заявил заместитель председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов. При этом протоирей отметил, что этого не будет даже в случае предоставления им автокефалии.

Франсиско Гойя. Шабаш ведьм (фрагмент). 1819-1823

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«Бесспорно, не признавая каноническую правомочность решений Константинопольского патриархата о возвращении канонического статуса лидерам двух украинских раскольнических группировок, мы не признаём совершающиеся в этих религиозных организациях таинства», — цитирует RT слова протоирея.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября синод Константинопольского патриархата принял решение об отмене патриаршего и синодального акта о передаче Киевской митрополии Москве от 1686 года. Фанар ввёл ставропригию на Украине, то есть прямое управление.

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Одновременно с этим с главы Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и главы Украинской автокефальной православной церкви Макария была снята анафема, наложенная РПЦ. Этого Константинопольский патриархат делать не имел права по всем церковным канонам. В ответ на такое решение 15 октября Русская православная церковь объявила о разрыве евхаристического общения с Константинополем.