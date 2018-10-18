Анахайм, США, 18 октября, 2018, 09:07 — ИА Регнум. «Анахайм Дакс» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:1.

Хоккейная арена

Хоккеисты «Анахайма» забросили по шайбе в каждом из периодов. Дубль оформил нападающий Райан Кеслер, ещё один гол записал на свой счёт форвард Адам Энрике.

«Айлендерс» смогли ответить только одним забитым голом. Его автором стал нападающий Кейси Чижикас.

В концовке матча «Анахайм» довёл счёт до крупного. Защитник Хампус Линдхольм отправил шайбу в пустые ворота соперника.

Отметим, что «Анахайм» вышел на первое место в Западной конференции. На сегодняшний день в активе команды 11 очков после семи матчей.

«Анахайм Дакс» (Анахайм) — «Нью-Йорк Айлендерс» (Нью-Йорк) — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1).

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