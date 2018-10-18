Лима, 18 октября, 2018, 09:07 — ИА Регнум. Национальная судебная коллегия по уголовным делам Перу распорядилась об отмене превентивного ареста для лидера оппозиции Кейко Фухимори, пишет газета El Mundo.

Цитата из м/ф «Робин Гуд». Реж. Вольфганг Райтерман. 1973. США Освобождение

17 октября коллегия судей рассмотрела апелляцию защиты Фухимори, которая настаивала на том, что превентивный арест нарушает презумпцию невиновности. Решение распространяется на Фухимори и пять других чиновников, которые были задержаны вместе с ней.

Как сообщало ИА REGNUM, лидер крупнейшей партии в парламенте Перу «Народная Сила» Кейко Фухимори была задержана 10 октября. Ее подозревают в отмывании денег во время президентской кампании 2011 года. Предположительно, бразильская строительная компания Odebrecht незаконно передала Фухимори $1 млн на кампанию.

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