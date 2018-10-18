Исламабад, 18 октября, 2018, 09:02 — ИА Регнум. Премьер-министр Пакистана Имран Хан проведет заседание кабинета министров, сообщает 18 октября Geo TV.

Chatham House Имран Кхан

Темой встречи будет работа министерства финансов, которая должна обеспечить уверенность в предстоящих переговорах с Международным валютным фондом (МВФ).

Ранее Имран Хан заявлял, что Пакистану, возможно, не придется обращаться в МВФ за кредитами, выражая надежду на то, что правительство сможет само справиться с внутренними экономическими проблемами.

Напомним, вопрос обращения к МВФ носит не только экономический, но и политический характер. Так, Пакистан также ведет переговоры с Саудовской Аравией, в случае успеха которых Исламабад переориентируется на королевство.