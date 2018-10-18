Москва, 18 октября, 2018, 08:55 — ИА Регнум. Москва не может всерьез рассматривать обвинения в свой адрес, которые вбрасываются посредством западных СМИ, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом сообщает 18 октября RT.

Иван Шилов ИА REGNUM Сегрей Лавров

По словам главы российского МИД, нельзя всерьез рассуждать на тему о «хакерских атаках», к которым якобы причастны граждане РФ на основании «доказательств», которые предоставляются по каналам СМИ.

«Мы, как серьёзные люди, не можем рассматривать конкретные проблемы, которые вбрасываются с обвинениями РФ во всех смертных грехах, без задействования правовых норм», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства России.

Также Лавров подчеркнул: если в случае новых масштабных провокаций Запад вновь предпочтет разговаривать через СМИ — Москва ответит зеркально.

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Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября в компании ESET заявили, что иностранные хакеры, связанные с российскими военными, заразили вирусами ряд энергетических и транспортных компаний на Украине и в Польше.

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