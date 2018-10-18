Калгари, Канада, 18 октября, 2018, 08:51 — ИА Регнум. «Калгари Флеймз» одержал победу над «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:2.

Цитата из м/ф «Матч-реванш». реж Борис Дежкин. 1968. СССР Хоккей

В первом периоде хоккеисты «Калгари» забросили в ворота соперника три шайбы, Отличились Михаэль Фролик, Джонни Годро и Юусо Вялимяки.

Во втором периоде «Бостону» удалось забить два гола усилиями Патриса Бержерона и Брэда Маршанда.

Однако Михаэль Фролик, оформивший дубль, и Мэттью Ткачук довели преимущество «Флеймз» до крупного.

На сегодняшний день «Калгари» занимает девятое место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды восемь очков в шести матчах. «Бостон» идёт на восьмом месте, в активе команды восемь очков в шести играх.

«Калгари Флеймз» (Калгари) — «Бостон Брюинз» (Бостон) — 5:2 (3:0, 1:2, 1:0).

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