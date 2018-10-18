Москва, 18 октября, 2018, 08:43 — ИА Регнум. Самую большую заработную плату в России получают работники финансового сектора, их средний доход составляет почти 88 тыс. рублей, сообщает 18 октября «Российская газета» со ссылкой на данные аналитического центра «Национальное агентство финансовых исследований» (НАФИ).

Оноре Домье. Рабочие

Так, номинальная средняя зарплата по стране за первое полугодие составила 42,5 тыс. рублей без вычета подоходного налога. После финансистов следуют работники в сфере добычи полезных ископаемых (около 87 тыс. рублей) и информации и связи (70,8 тыс. рублей).

Читайте также: Жители России пояснили, что им мешает на работе

Меньше всех получают в России работники гостиничного бизнеса и предприятий общественного питания, где средняя заработная плата составляет порядка 25,8 тыс. рублей.

Отметим, что по результатам исследования портала HeadHunter, самыми выскооплачиваемыми работниками в России являются специалисты сфер информационных технологий, электроники, недвижимости и финансов. Так, самый высокий доход получают программисты, чей средний заработок по Москве составляет 131 тыс. рублей, а в регионах — около 85 тыс. рублей.

Читайте также: Города с самыми высокими зарплатами. Насколько учитывались бюджетники?