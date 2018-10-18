Киев, 18 октября, 2018, 08:41 — ИА Регнум. Украинский президент Пётр Порошенко принес соболезнования «украинским гражданам», которые потеряли близких в результате нападения в Керченском политехническом колледже. Об этом он написал в своем Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

По словам Порошенко, расположенная в Киеве прокуратура Автономной республики Крым квалифицировала произошедшее как теракт и возбудила по данному факту уголовное дело. Также глава украинского государства отметил, что «расследование ужасного убийства» в Крыму важно для Украины, поскольку «полуостров — это украинская территория», а население региона — «украинские граждане, живущие в оккупации».

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Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября стало известно, что в Керчи увеличилось число погибших в результате взрыва в политехническом колледже. По последним данным, жертвами трагедии стали 20 человек. По сведениям городской администрации, взрыв унёс жизни 15 студентов, шести из которых не исполнилось и 18 лет.

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