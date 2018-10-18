Керчь, Крым, 18 октября, 2018, 08:33 — ИА Регнум. После взрыва и стрельбы в Керченском политехническом колледже в стационарах остаются 44 человека. Состояние тяжелых пострадавших удалось стабилизировать, рассказала 18 октября журналистам министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вероника Скворцова

Она отметила, что состояние пострадавших — разной степени тяжести. У них диагностированы травмы, характерные для взрыва, это проникающие раны и переломы. Все пострадавшие и их родственники получают психологическую помощь.

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Десять раненых будут эвакуированы в ведущие медицинские центры России. Восьмерых детей примет Центр детской хирургии и травматологии, двоих взрослых — институт нейрохирургии Бурденко и институт имени Вишневского.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября в политехническом колледже в Керчи произошла стрельба и сработало взрывное устройство. Атаку, предположительно, осуществил 18-летний Владислав Росляков. Погибли 20 человек. Нападавший также был найден мертвым, вероятно, он покончил с собой. Уголовное дело возбуждено по статье о массовом убийстве.

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