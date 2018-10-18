Париж, 18 октября, 2018, 08:44 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, чтоФранция и Япония могут действовать вместе, чтобы добиться «сильного многостороннего подхода». Об этом, как сообщает Xinhua, Эммануэль Макрон заявил в Елисейском дворце, где глава государства встретился с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, в среду, 17 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Синдзо Абэ заявил, что Япония и Франция являются «двумя исключительными странами-партнерами» и «Япония и Франция вместе отстаивают идею свободной торговли».

Кроме того, стороны договорились совместно развивать индо-тихоокеанскую зону как «свободный и открытый регион», чтобы создать там область сотрудничества и процветания.

Франция будет председательствовать на «Большой семерке» (G7) в 2019 году, а Япония — на «Большой двадцатке» (G20).

Напомним, премьер-министр Японии начал во вторник, 16 октября, пятидневный тур по Европе. Синдзо Абэ прибыл во Францию 17 октября после визита в Испанию. Премьер-министр Японии также посетит Бельгию, где он примет участие в 12-м саммите азиатско-европейского диалога (ASEM), который пройдет с 18 по 19 октября 2018 года.