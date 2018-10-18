Красноярск, 18 октября, 2018, 08:24 — ИА Регнум. Жизнь не замыкается «на каких-то там деньгах», считает заместитель министра строительства Красноярского края Евгений Ганчуков. Именно он на днях предложил красноярским обманутым дольщикам самим скинуться на достройку многоэтажки.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новостройка

Подробности визита чиновника на скандальную стройку в Студгородке, где во время митинга обманутых дольщиков недавно скончался мужчина, передаёт телеканал «Прима».

Ганчуков, курирующий в крае все проблемные стройки, приехал к дольщикам 16 октября:

«Но вместо помощи, которой ждали люди от чиновника, он предложил им самим скинуться на достройку многоэтажки. А чтобы найти деньги, предложил по дешёвке распродать свои квартиры».

Замминистра считает, что обманутым дольщикам не нужно «мучить себя нервами» и выходить на забастовки.

«Жизнь не замыкается на каких-то там деньгах, 200 тысяч или 300, или на квартире», — убеждён Ганчуков.

А на вопрос, готов ли он купить недостроенную квартиру, чиновник ответил, что ему «есть, где жить».

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, согласно сведениям о доходах, заместитель главы красноярского минстроя Евгений Ганчуков за 2017 год заработал 1,46 млн рублей. И ему действительно есть, где жить. В пользовании у чиновника находится квартира площадью 82 кв. метра.

Между тем, как сообщили ИА REGNUM в красноярском отделении ОНФ, народофронтовцы считают заявление чиновника, предложившего дольщикам самостоятельно достроить дом на улице Ленинградской в Красноярске, предварительно продав свои квартиры и скинувшись деньгами, неэтичным.

«Подобные заявления из уст чиновников недопустимы и могут свести на нет всё, что делается, чтобы решить эту животрепещущую проблему», — подчеркнул сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта в Красноярском крае Анатолий Самков.

Он также напомнил, что ранее Ганчуков заявил дольщикам строительной компании «Реставрация», которая в настоящее время через суд добивается статуса банкрота, что они «сами сделали чушь», купив квартиры в доме.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, по состоянию на начало 2018 года в Красноярском крае, по данным региональных властей, проблемными являлись 14 домов. В регионе расследовалось 10 уголовных дел, связанных с обманом дольщиков.