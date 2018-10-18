Красногорск, 18 октября, 2018, 08:16 — ИА Регнум. Сегодня, 18 октября, в Московской области ожидается туман. О неблагоприятных метеорологических условиях жителей Подмосковья предупредило региональное ГУ МЧС.

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«Согласно прогнозу Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайший час с сохранением до 10:00 утра 18 октября в Московской области ожидается туман», — говорится в сообщении ведомства.

Также отмечается, что из-за тумана видимость на дорогах может ухудшиться до 200−500 м. Автолюбителей и переходов спасатели предупреждают о возможных опасностях — снижение видимости, затруднение движения транспорта, увеличение вероятности дорожно-транспортных происшествий, и просят граждан быть внимательнее.