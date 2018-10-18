Вашингтон, 18 октября, 2018, 07:53 — ИА Регнум. Румыния и Польша могут пригласить Украину на совместные военные учения НАТО, заявил директор программ партнерства нацгвардии Калифорнии подполковник Роберт Свертфагер, сообщает 18 октября «Укринформ».

The Presidential Administration of Ukraine НАТО и Украина

По его словам, в 2019 году НАТО проведет военные учения для воздушных сил в Румынии и Польше. На эти мероприятия должна быть приглашена и Украина, считает Свертфагер. Он отметил, что Киев может предоставить эскадрилью МиГ-29, Су-27, Су-25, Су-24, Ан-26. Также американский полковник добавил, что украинские учения «Чистое небо — 2018» способствуют «безопасности» Украины.

Напомним, во время учений «Чистое небо — 2018» потерпел крушение самолет Су-27, принадлежавший ВВС Украины. В результате погибли оба пилота: военнослужащий нацгвардии США и украинский полковник.