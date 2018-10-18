Вашингтон, 18 октября, 2018, 07:52 — ИА Регнум. Бывший вице-президент США Джо Байден заявил о своей надежде на то, что Демократическая партия не будет подвергать импичменту президента США Дональда Трампа, сообщает 18 октября Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Надеюсь, что они этого не сделают», — отметил Байден, добавив, что сперва нужно подождать отчет специального адвоката Роберта Мюллера.

По словам вероятного кандидата на пост в президенты США в 2020 году, демократы должны сосредоточиться не на борьбе с Трампом, а на проблемах, с которыми сталкиваются простые люди.

Напомним, 6 ноября 2018 года в США состоятся промежуточные выборы в Конгресс. Именно этим можно объяснить несколько смягченную риторику в отношении действующего президента Дональда Трампа: демократам для победы необходимо перетянуть часть республиканского электората на свою сторону.