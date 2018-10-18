Байден: надеюсь демократы не будут подвергать Трампа импичменту
Вашингтон, 18 октября, 2018, 07:52 — ИА Регнум. Бывший вице-президент США Джо Байден заявил о своей надежде на то, что Демократическая партия не будет подвергать импичменту президента США Дональда Трампа, сообщает 18 октября Fox News.
«Надеюсь, что они этого не сделают», — отметил Байден, добавив, что сперва нужно подождать отчет специального адвоката Роберта Мюллера.
По словам вероятного кандидата на пост в президенты США в 2020 году, демократы должны сосредоточиться не на борьбе с Трампом, а на проблемах, с которыми сталкиваются простые люди.
Напомним, 6 ноября 2018 года в США состоятся промежуточные выборы в Конгресс. Именно этим можно объяснить несколько смягченную риторику в отношении действующего президента Дональда Трампа: демократам для победы необходимо перетянуть часть республиканского электората на свою сторону.