Керчь, Крым, 18 октября, 2018, 07:30 — ИА Регнум. Пострадавших при стрельбе в Керченском политехническом колледже эвакуируют в медицинские центры крупных российских городов. Об этом 18 октября сообщает РЕН ТВ.

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По данным минздрава Крыма, 39 человек были госпитализированы после ЧП. Состояние шестерых из них — крайне тяжелое, восемь человек находятся в тяжелом состоянии.

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Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября в колледже произошла стрельба. По версии следствия, оружие принес в колледж студент IV курса Владислав Росляков. Он открыл огонь по находившимся в здании людям, после чего покончил с собой.

Погибли 20 человек. Уголовное дело расследуется по статье 205 УК РФ («Убийство двух и более лиц общеопасным способом»).

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