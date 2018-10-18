Париж, 18 октября, 2018, 07:30 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер решительно осудил «насилие», которое произошло во вторник, 16 октября, во время обысков в головном офисе партии «Неподчинившаяся Франция» где ее лидер Жан-Люк Меланшон отталкивал полицейского и прокурора, сообщает Le Figaro.

Biedermann Полиция Франции

«Кристоф Кастанер осуждает и будет по-прежнему решительно осуждать насилие, совершенное против полицейских и представителей судебной власти, в рамках их миссий», — говорится в заявлении министерства внутренних дел Франции.

«Сотрудники полиции действовали в соответствии с законом под руководством парижского прокурора и после прямого разрешения судьи», — отметили в министерстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правоохранительные органы провели обыски в офисе партии «Неподчинившаяся Франция» и дома у ее лидера Жана-Люка Меланшона. Полиция подозревает, что партия занималась фиктивным трудоустройством людей в качестве помощников депутатов в Европейском парламенте.