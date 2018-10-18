Оренбург, 18 октября, 2018, 06:54 — ИА Регнум. В Оренбурге в память о жертвах нападения в Керченском политехническом колледже организовали мемориал. По неофициальным данным, вечером 17 октября возле памятника первой учительнице собралось несколько сотен человек. Люди несли живые цветы и выражали соболезование. Возле скульптурной композиции оренбуржцы установили табличку «Керчь. 17.10.2018 . Скорбим…», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Хомутова Оренбуржцы несут цветы к мемориалу, зажигают лампады

Наталья Хомутова В Оренбурге организован мемориал в память о погибших в колледже Керчи

Вице-губернатор Вера Баширова отметила, что памятник учительнице давно стал местом как для выражения народной боли и радости. Возле этого же памятника в марте 2018 года был организован мемориал в память о жертвах кемеровского пожара, унесшего десятки жизней.

«Так уж получилось, что этот памятник стал пристанищем народной радости и народной боли. Дай бог нашим детям правильных учителей», — сказала Баширова.

Напомним, 17 октября в Керченском политехническом колледже сработало взрывное устройство. По последним данным, погибли 20 человек: 15 детей и 5 сотрудников учреждения. Кроме того, в результате атаки пострадали около 50 человек.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства двух и более человек. В совершении преступления подозревается учащийся четвертого курса колледжа. Он покончил жизнь самоубийством. Следователи выясняют, были ли у студента сообщники.