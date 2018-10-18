Вашингтон, 18 октября, 2018, 05:57 — ИА Регнум. Два стратегических бомбардировщика B-52 военно-воздушных сил США совершили полет недалеко от спорных островов в Южно-Китайском море, сообщает телеканал CNN.

U.S. Air Force Стратегический бомбардировщик ВВС США B-52

Как сообщило телеканалу Тихоокеанское командование США, этот полет был «тренировочным». При этом минобороны Соединенных Штатов отказалось называть конкретные имена островов, но, как отмечает CNN, это, вероятно, мог быть архипелаг Спратли, на который претендует КНР.

Ранее, 30 сентября, в районе рифа Гейвен в Южно-Китайском море китайский эсминец «Луян» приблизился к американскому эсминцу «Декатур» на критически близкое расстояние и заставил американский корабль покинуть спорный район. Пекин заявил, что подобные действия США являются провокацией.

Напомним, акватории в Южно-Китайском море являются предметом спора между четырьмя государствами региона: Китаем, Японией, Вьетнамом и Филиппинами. США также включились в этот спор за острова, преследуя свои собственные интересы.