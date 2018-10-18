Брюссель, 18 октября, 2018, 04:31 — ИА Регнум. Лидеры стран — членов Евросоюза решили перенести экстренный саммит, ранее запланированный на 17−18 ноября, по выходу Великобритании из состава ЕС, сообщает Reuters со ссылкой на источники в руководстве Евросоюза.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

По данным источников, на переговорах 17 октября по Brexit с участием премьер-министра Великобритании Терезы Мэй не удалось достичь ощутимого прогресса, поэтому и было принято решение перенести экстренный саммит в ноябре. При этом, встреча состоится, если официальный представитель ЕС на переговорах по Brexit Мишель Барнье сможет добиться успехов в диалоге с Соединенным Королевством.

Ранее, 17 октября, Мишель Барнье сообщил, что для достижения соглашения Евросоюзу необходимо «гораздо больше времени». Несмотря на долгие и упорные переговоры между ЕС и Великобританией, сторонам не удалось прийти к сколь-либо значимому прогрессу.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября глава Европарламента Антонио Таяни заявил, что дату выхода Великобритании из состава Евросоюза — 29 марта 2019 года — откладывать нельзя. Он заявил, что страны должны успеть добиться заключения соглашения еще до окончательной даты по выходу Соединенного Королевства из ЕС.