Москва, 18 октября, 2018, 03:54 — ИА Регнум. Глава Минкульта РФ Владимир Мединский сделал выговор руководителю Росгосцирка Дмитрию Иванову «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей», сообщает РБК.

Ogg-omsk Омский цирк

Поводом для выговора стало нарушение сроков ремонта здания Омского цирка. Сообщается, что после ремонта цирк был введен в эксплуатацию, однако не все ремонтные работы в здании были к тому моменту завершены.

Например, в здании не были завершены работы по установке систем вентиляции и кондиционирования. При этом руководство Росгосцирка уверяло Минкульт, что все работы будут завершены к октябрю.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта министр культуры России Владимир Мединский обвинил Росгосцирк в «проедании» бюджетных денег. По словам Мединского, Росгосцирк проедал всю субсидию из федерального бюджета, при этом не выполняя работы по реконструкции зданий.