Москва, 18 октября, 2018, 02:50 — ИА Регнум. Генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский не согласен с президентом США Дональдом Трампом о превосходстве американского оружия. Он выступил 17 октября в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Oleg Belyakov Истребитель Су-35

«Я не очень согласен с президентом Трампом, который сказал, что если Саудовская Аравия откажется от закупок американского оружия, они будут покупать худшее оружие у России и Китая. Должен сказать, что номенклатура американских поставок в Саудовскую Аравию — это, в основном, авиационная техника, средства ПВО, бронетехника. По всем этим позициям, я должен сказать… С-400 аналогов не имеет. PAC-3 — это аналог С-300, и то С-300 эффективнее. Наши самолеты: Су-35 сопоставим и с F-22 Raptor и с F-35, чуть-чуть, может, где-то похуже. Бронетехника ничуть не уступает», — считает генерал.

Президент США Дональд Трамп делал заявление о поставках оружия в Саудовскую Аравию на фоне конфликта двух стран, вспыхнувшего после смерти журналиста Джамала Хашогги. Конгрессмены выступают за принятие санкций в отношении арабской страны, руководство которой заподозрили в возможной причастности к убийству. Трамп занимает другую позицию и защищает крупный оружейный контракт.