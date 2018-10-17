Москва, 18 октября, 2018, 02:03 — ИА Регнум. Расправа над оппозиционным саудовским журналистом Джамалом Хашогги могла не случайно произойти в Турции. О таких версиях, правда, в статусе «теории заговоров», рассказал историк-востоковед, академик РАН Виталий Наумкин в эфире Первого канала.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Саудовская Аравии

Он сообщил, выбор места могли определить «какие-то конфликтные отношения и стремление надавить друг на друга».

«Между Турцией и Саудовской Аравией есть отношения дружбы и соперничества. Они партнеры, но они соперничают за лидерство в исламском мире. У них есть и взаимная заинтересованность. Сегодня экономическая ситуация в Турции плохая, упал курс лиры, и саудовцы готовы инвестировать, вкладывать деньги, покупать недвижимость. Экономически они очень важны для Турции. С другой стороны у них есть серьезные проблемы, связанные с тем, что правящая партия и сам Эрдоган — это люди, которые близки к движению «Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), они из него вышли. Для Саудовской Аравии «Братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — это запрещенная террористическая организация. Кроме того, Турция поддерживает очень тесные отношения с Катаром, который бойкотируют и СА, и ОАЭ. Тут масса внутренних проблем», — сказал Наумкин.

По сообщениям турецких СМИ, оппозиционного журналиста Джамала Хашогги пытали, убили и расчленили в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. К преступлению могут быть причастны люди, близкие к королевскому дому. Смерть Хашогги также отразилась на отношениях арабского государства с США.