Москва, 18 октября, 2018, 01:55 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси на переговорах в Сочи договорились о полном возобновлении авиасообщения между странами, сообщает RT.

Dennis Jarvis Каирский аэропорт

Сообщается, что на встрече лидеры РФ и Египта обсудили возобновление чартерных рейсов из России на популярные туристические курорты в Египте Хургаду и Шарм эль-Шейх. По словам Путина, чартерные перевозки на египетские курорты возобновятся в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле Ассоциация туроператоров России сообщила, что чартерные рейсы в курортные города Египта — Хургаду и Шарм эль-Шейх — появятся в России не ранее осени 2018 года. Наиболее вероятным месяцем для возобновления чартерных авиарейсов АТОР называла октябрь.