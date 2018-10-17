Брюссель, 18 октября, 2018, 01:36 — ИА Регнум. Невозможно отложить дату выхода Великобритании из ЕС, намеченную на 29 марта 2019 года, заявил глава Европарламента Антонио Таяни на пресс-конференции после саммита Евросоюза в Брюсселе.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

По его словам, ЕС и Соединенное Королевство должны достичь соглашения до даты выхода страны из состава Евросоюза. При этом Таяни подчеркнул, что британский премьер-министр Тереза Мэй не предложила ЕС ничего нового насчет соглашения по выходу страны, она просто повторила все свои тезисы снова. Однако на саммите обе стороны высказались в пользу предложения о продлении переходного периода Brexit.

Напомним, 16 октября немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщило о предложении Еврокомиссии продлить переходный период Brexit. Предполагается, что продление переходного периода позволит более тщательно подготовить соглашение о торговле с Лондоном.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября представитель ЕС на переговорах по выходу Великобритании из состава ЕС Мишель Барнье заявил, что для достижения соглашения с Соединенным Королевством Евросоюзу необходимо «гораздо больше времени». По его словам, несмотря на долгую работу по выработке соглашения, стороны еще не готовы прийти к каким-либо конкретным договоренностям.