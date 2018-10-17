Москва, 18 октября, 2018, 00:20 — ИА Регнум. МИД России обратило внимание на выступление завершающего свою миссию в Армении посла США Ричарда Миллса в армяно-американской торговой палате 9 октября. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, выступление американского дипломата «примечательно прежде всего своей незамысловатой прямотой».

mid.ru Здание МИД России

Захарова на традиционном брифинге 17 октября напомнила, что Миллс сообщил, что правительство США и американское посольство в Ереване на протяжении последних десятилетий целенаправленно поддерживали определенные группы в армянском обществе и определенных представителей в правительстве Армении.

«При этом о вмешательстве во внутренние дела суверенного государства посол говорил без тени смущения, более того, с гордостью. Ведь якобы все это было оправдано и нужно для реализации благой цели — «сделать Армению более справедливым и транспарентным обществом», — сказал Захарова.

По её словам, спохватившись, Миллс поправился, заявив, что недавние политические перемены в республике были вызваны сугубо внутренними причинами, а также сказал о «несгибаемой воле армянского народа к переменам».

«Но оправдываться было уже поздно, так как первая часть его выступления уже прозвучала в эфире», — подчеркнула официальный представитель МИД России.

Она отметила, что посол также дал подробные наставления о функционировании политической системы страны, посоветовал, как ей развивать экономику. Захарова процитировала следующее высказывание Миллса: «Я озабочен поступающими ко мне сигналами о том, что кое-кто в правительстве Армении считает нужным сосредоточить ограниченные ресурсы правительства в высокотехнологичных секторах. Мне известно о ресурсах, которые по этой причине уже были изъяты из таких отраслей, как виноделие, туризм и горнодобыча».

«Давайте все же определимся: хорошо или плохо вмешиваться во внутренние дела других государств?», — задалась вопросом Захарова.

По её оценке, кульминацией выступления стал прощальный наказ отъезжающего посла «друзьям в гражданском обществе и СМИ Армении»: продолжать бдительно и бескомпромиссно надзирать за деятельностью правительства. Представитель российского внешнеполитического ведомства обратила внимание на слова Миллса о том, что на «укрепление гражданского общества и СМИ» пойдет значительная часть из $26 млн американской помощи, которая поступит в Армению в будущем году (в дополнение к уже направленным недавно $14 млн).

«Сегодня я начала брифинг с комментария о ситуации вокруг Марии Бутиной, которая не привозила в США мешки денег, не рассказывала американскому правительству, куда им направлять ресурсы, не имела официального статуса, предполагающего участие в какой-либо официальной деятельности, а была представителем гражданского общества. Однако Бутина сидит в американской тюрьме. Ее унижают и уже ославили на весь мир. Что же позволяют себе американские послы по всему миру?

Помимо удара по демократии, которую они постоянно отстаивают, по свободе слова и СМИ, ударов по гражданскому обществу, они наносят непосредственно по себе самим, изобличая все то лицемерие, которое сейчас творится в политической жизни США, по крайней мере в последние годы.

Всё это красноречиво характеризует нынешнюю политику Вашингтона, бесцеремонно вмешивающегося во внутренние дела зарубежных государств», — резюмировала Захарова.

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